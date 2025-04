La Ligue des champions s’apprête à livrer ses verdicts en quarts de finale retour, avec deux affiches captivantes ce mardi 15 avril 2025. Le Paris Saint-Germain (PSG), fort de sa victoire à l’aller, se rend dans l’ambiance survoltée de Villa Park pour affronter Aston Villa, tandis que le Borussia Dortmund (BVB) tentera l’impossible face au FC Barcelone, après avoir subi une lourde défaite au match aller.

PSG-Aston Villa, Barça-Dortmund : les verdicts imminents de quarts de finale haletants en Ligue des champions

Après son éclatante qualification face à Liverpool à Anfield lors du tour précédent, le PSG retrouve le parfum des grandes soirées européennes en Angleterre. Cette fois, c’est à Birmingham que les Parisiens devront défendre leur avantage de deux buts (3-1) acquis au Parc des Princes pour valider leur billet pour les demi-finales de la compétition reine.

Le club de la capitale aborde ce déplacement avec une confiance grandissante, fruit d’une saison où l’équipe a su surmonter les doutes initiaux pour afficher une maturité et une solidité remarquables.

A lire aussi : Ligue des champions : le Barça et le PSG écrasent leurs adversaires

Fort d’un collectif capable d’attaquer en bloc et de défendre avec discipline, le PSG s’appuie également sur des individualités en pleine forme, à l’image d’un Ousmane Dembélé plus décisif que jamais, du jeune Warren Zaïre-Emery qui impressionne par son talent précoce, de Bradley Barcola ou encore de Désiré Doué, auteur d’une saison convaincante. Au milieu de terrain, l’équilibre et la complémentarité des joueurs offrent un soutien précieux aux attaquants.

La tâche s’annonce ardue face à une équipe d’Aston Villa intraitable à domicile, où seuls Arsenal en championnat et Crystal Palace en Coupe de la Ligue sont parvenus à s’imposer cette saison. Le club anglais misera sur l’énergie de ses 40 000 supporters de Villa Park pour créer une atmosphère incandescente et renverser la situation. De plus, les Villans ont fait le plein de confiance en dominant Southampton à l’extérieur (3-0) lors de leur dernier match.

Dortmund face à un Everest pour renverser l’ogre barcelonais

Dans l’autre rencontre de la soirée, le Borussia Dortmund est confronté à une mission quasi-impossible face à un FC Barcelone étincelant en cette seconde partie de saison. Porté par un trio offensif redoutable sur la scène européenne, le club catalan fait figure de grand favori pour le sacre en Ligue des champions 2025.

A lire aussi : Ligue des champions : Real Madrid et Bayern Munich battus en quarts aller

Après la démonstration de force du Barça au match aller (4-0) au stade olympique de Montjuic, la qualification pour les demi-finales ne semble qu’une formalité. À moins d’un exploit retentissant du Borussia Dortmund, qui devrait réaliser la deuxième plus grande remontada de l’histoire de la compétition pour se qualifier. Seul le FC Barcelone lui-même, face au PSG en 2017, a réussi à effacer un handicap de quatre buts ou plus.

Tout compte fait, le Barça, qui rêve d’une sixième finale depuis son dernier triomphe continental en 2015, n’entend pas laisser la porte ouverte à un miracle allemand.

Le coup d’envoi des deux différentes rencontres de quarts de finale retour de Ligue des champions sera donné à partir de 19h GMT.