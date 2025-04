La phase aller des quarts de finale de la Ligue des champions a réservé son lot de surprises, avec les défaites inattendues de deux des favoris de la compétition : le Real Madrid et le Bayern Munich. Ces revers à l’extérieur pour l’un et à domicile pour l’autre, compliquent sérieusement leur parcours vers la demi-finale et offrent un avantage non négligeable à leurs adversaires respectifs avant les matchs retour.

Retournement de situation, les géants Real Madrid et Bayern Munich s’inclinent à l’aller des 1/4 de finale de la Ligue des champions

Dans un Emirates Stadium en fusion, le Real Madrid, spécialiste de la compétition, a subi la loi d’un Arsenal déterminé. Les Gunners, portés par un public fervent, ont créé la sensation en s’imposant face aux Merengues (3-0). La défaite du Real Madrid constitue une surprise de taille, remettant en question leur statut de favori pour la victoire finale. La performance d’Arsenal porté, tant sur le plan tactique qu’en termes d’intensité, a été saluée par les observateurs.

A lire aussi : Ligue des champions : les 11 entrants de Arsenal-Real Madrid

L’autre choc du mardi soir était les quarts de finale aller qui opposaient le Bayern Munich à l’Inter Milan à l’Allianz Arena. Contrairement aux attentes, c’est l’Inter Milan qui a réalisé un coup de maître en s’imposant sur la pelouse bavaroise (2-1). Une victoire à l’extérieur offre un avantage considérable aux Nerazzurri avant le match retour à San Siro. La solidité défensive et l’efficacité offensive de l’Inter Milan ont déjoué les plans du Bayern Munich, habituellement imprenable à domicile en Ligue des champions.

Des matchs retours décisifs en perspective

Ces résultats inattendus lors des matchs aller des quarts de finale de la Ligue des champions promettent des rencontres retours explosives. Le Real Madrid et le Bayern Munich devront réaliser des performances de haut vol pour renverser la situation et espérer une place en demi-finale. Arsenal et l’Inter Milan, forts de leurs victoires à l’aller, aborderont ces matchs avec un avantage psychologique et un pas vers le dernier carré de la compétition. Les rencontres du mercredi 16 avril prochains seront donc les plus suivies des férus du cuir rond.