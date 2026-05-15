Mali : Corsair suspend ses vols

Les vols de la compagnie aérienne Corsair à destination et en provenance de du Mali sont suspendus pour plusieurs semaines. Depuis les attaques coordonnées du 25 avril 2026 dans plusieurs villes du Mali, la compagnie aérienne prend cette mesure pour assurer « la sécurité de ses passagers et de son personnel ».

Corsair suspend ses vols à destination et en provenance du Mali pour des raisons de sécurité

Nouvelle suspension des vols de Corsair à destination et en provenance de Bamako. Le 12 mai, la compagnie a informé ses clients d’une suspension allant jusqu’à la date du 26 mai inclus. Dans la foulée, un nouveau communiqué est adressé aux passagers évoquant une nouvelle suspension jusqu’au 30 juin 2026. Pour justifier ces suspensions intempestives, Corsair pointe du doigt « le contexte géopolitique actuel du Mali ». La compagnie dit vouloir préserver la sécurité de ses passagers et de son personnel qui « demeure » sa « priorité absolue ».

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Cette nouvelle décision de suspension de vols est accompagnée d’une mesure de soutien pour alléger la peine des passagers affectés. Conformément à sa politique commerciale, Corsair fait des propositions applicables selon le type de passagers (business, premium ou economie). « Remboursement sans frais du/des trajets non utilisé(s) sur les segments de vols en UN jusqu’au 30 juin 2026. Pour les voyages non commencés, un changement de routing vers Abidjan ou Cotonou est possible, sous réserve de disponibilité et dans la même cabine pour des voyages jusqu’au 30 juin 2026″.

Corsair précise qu’elle ne prend pas en charge les trajets entre Abidjan et Bamako ainsi qu’entre Cotonou et Bamako. En d’autres termes, les passagers conduits à Abidjan ou à Cotonou devront se débrouiller tous seuls pour rejoindre Bamako. Par ailleurs, « pour les passagers à leur point de demi-tour, la gestion est assurée par Corsair pour des voyages jusqu’au 30 juin 2026 ». En ce qui concerne la demande de remboursement du e-ticket avec le ou les coupons non utilisés, les passagers sont invités à s’adresser à leur « GDS directement en full TRF ».

Des passagers en colère

La suspension des vols à destination et en provenance du Mali a créé des grincements de dents. Les passagers affectés par la mesure dénoncent « l’attitude de la compagnie » et « un manque de respect » de la part de la compagnie aérienne. La décision met en grande difficulté plusieurs passagers qui doivent rejoindre leurs familles en cette veille de la fête de la Tabaski. Ils déplorent surtout l’insuffisance des mesures d’accompagnement proposées par Corsair.

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Corsair suspend ses vols alors que les autorités maliennes ont assuré à plusieurs reprises que la situation sécuritaire était sous contrôle dans le pays. Si la situation perdure, elle pourrait susciter la réaction des autorités maliennes, comme cela a été le cas avec Air France.