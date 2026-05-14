Mali : mise au point de Choguel Maïga à Emmanuel Macron

Depuis sa cellule en prison, l’ancien Premier ministre Choguel Maïga a publié une lettre pour réagir aux déclarations d’Emmanuel Macron sur le retrait des forces françaises du Mali. Selon l’ancien Premier ministre malien, la version servie par le président français lors du sommet Africa Forward n’est pas totalement juste. Dans sa lettre, il a retracé les différentes étapes qui ont conduit le régime militaire à rompre les accords sécuritaires avec Paris.

Mali : Choguel Maïga réagit aux propos d’Emmanuel Macron sur le retrait des forces françaises

Selon Emmanuel Macron, l’actualité au Mali démontre que le régime d’Assimi Goita n’a pas pris « la meilleure décision » en exigeant le retrait des troupes françaises déployées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Cette déclaration du président français a suscité une mise au point de Choguel Maïga. Il a affirmé que les divergences entre Paris et Bamako sont nées à la suite du deuxième coup d’État du 24 mai 2021, qui visiblement n’aurait pas été du goût d’Emmanuel Macron alors qu’il aurait accepté le premier survenu le 18 aout 2020.

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Selon les écrits de l’ancien Premier ministre Choguel Maïga, Emmanuel Macron aurait voulu imposer son veto dans la désignation du président de la transition et du président du Conseil national de transition au lendemain du coup d’État du 21 mai 2021. Face à cette ambition, les militaires auteurs du coup d’État ont exprimé un non catégorique. Choguel Maïga rapporte que c’est après cette réponse négative des autorités militaires que le président français aurait annoncé « sans préavis » le retrait des troupes françaises pour un redéploiement dans la zone des trois frontières (Mali, Niger, Burkina Faso). « Le chef de l’État du Mali avait appris cette décision de Macron par les médias, comme un citoyen lambda », a écrit l’ancien Premier ministre.

Interdiction d’une réunion statutaire du G5 Sahel au Mali

Les rapports entre Bamako et Paris sont devenus de plus en plus difficiles sur des questions liées à la gestion du G5 Sahel. Chogue Maiga affirme que le président Macron a refusé de lui donner son accord pour l’organisation d’une réunion statutaire du G5 Sahel au Mali. Pour lui, cet acte montre que « cette organisation était, en fait, dirigée par la France ».

Quid de la Force Takuba ?

La Force Takuba était également au cœur des divergences. L’ancien Premier ministre malien rapporte que cette force s’est installée sur le territoire « sans l’autorisation des autorités compétentes ». Il ajoute que l’installation de cette force a fait de Manaka « un centre d’entraînement pour les forces spéciales de plusieurs pays européens ». Ce qui a poussé les autorités à en demander le retrait. Dans la foulée, le retrait de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a été demandé, « après dix ans de présence sans résultats tangibles ».

Pour Choguel Maïga, ces différentes situations indiquaient clairement que la France avait abandonné le Mali. Le 25 septembre 2021, il a d’ailleurs exprimé ce ressentiment à la tribune des Nations unies (ONU). « La France nous a abandonnés en plein vol », avait-il déclaré.

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Les autorités militaires se sont tournées vers d’autres partenaires internationaux, notamment la Russie, dont la présence au Mali est critiquée par Emmanuel Macron. Contrairement à la lecture du président français, Choguel Maïga assure que « les vicissitudes actuelles ne changeront rien fondamentalement dans la trajectoire victorieuse finale du Mali et des pays de l’AES ». « Le Mali a retrouvé sa souveraineté, son indépendance et sa dignité », a-t-il indiqué dans sa lettre de mise au point.