Le Mali a reçu, de la part du Fonds du Qatar pour le développement (QFFD), un financement de 50 millions de dollars, soit 31,55 milliards de FCFA. Selon le communiqué du Fonds qatari, cette somme est destinée à accompagner la République du Mali dans la fourniture de services publics essentiels, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la sécurité alimentaire, afin d’améliorer le bien-être de sa population.

Mali : 50 millions de dollars pour combler le déficit budgétaire

Le Mali traverse un déficit budgétaire dans certains domaines, notamment la santé, l’éducation et la sécurité alimentaire. Ainsi, le QFFD (Fonds du Qatar pour le développement) a octroyé un prêt de 50 millions de dollars au Mali. La signature de cet accord de prêt et de subvention a eu lieu le 26 février à Bamako, entre Fahad Al Sulaiti, directeur général du QFFD, et Alousséni Sanou, ministre malien de l’Économie et des Finances.

« Cet appui financier vital vise à accompagner la République du Mali dans la fourniture de services publics essentiels, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la sécurité alimentaire, afin d’améliorer le bien-être de sa population », explique le communiqué du Fonds qatari relayé le même jour.

Par ailleurs, cet accord a été conclu à la faveur du Mali lors d’une visite d’amitié et de coopération du ministre des Affaires étrangères du Qatar, Dr Mohammed Bin Abdulaziz Al-Khulaifi. Il marque une étape importante dans le partenariat entre les deux nations et dans l’engagement du Qatar envers le développement économique durable en Afrique.

En outre, cet accord de financement s’inscrit dans le cadre d’une série d’initiatives lancées par le Qatar pour soutenir les pays en difficulté, notamment ceux de la région subsaharienne, en leur fournissant les ressources nécessaires pour stabiliser leurs économies. Le directeur général du QFFD a souligné, lors de la signature, que cet accord contribuera au développement économique des pays en voie de développement, en particulier ceux de la région subsaharienne.

« Le Fonds du Qatar pour le développement reste déterminé à aider les pays à surmonter les défis économiques et à favoriser la croissance à long terme. Cet accord réaffirme l’engagement de l’État du Qatar à promouvoir la stabilité financière et le développement durable dans les pays en développement », a-t-il déclaré.

De son côté, le ministre Alousséni Sanou a exprimé sa gratitude envers le QFFD pour cette aide précieuse. Il a assuré que le gouvernement malien mettrait tout en œuvre pour garantir une utilisation efficiente des fonds alloués.« Nous ne ménagerons aucun effort pour assurer la bonne utilisation des fonds, conformément aux engagements des deux parties », a-t-il souligné.