Ce samedi 15 février 2025, Aziz 47 s’est confié à Abidjanshow par téléphone. Il a affiché un calme olympien en répondant aux questions au sujet de son protégé, Manadja Confirmé. Depuis le 2 février, date de l’accident dont a été victime le chanteur de Coupé-décalé avec des membres de son équipe sur le chemin du retour de Bouaké, de nombreuses rumeurs circulent. Pire encore, des tentatives d’arnaque ont vu le jour via des pages frauduleuses sur les réseaux sociaux.

Tentative d’escroquerie après l’accident de Manadja Confirmé : la mise en garde d’Aziz 47

L’une d’elles prétend collecter des fonds pour couvrir des « frais médicaux » s’élevant à plus de 3 millions de FCFA. Une escroquerie contre laquelle Aziz 47 met en garde. « L’artiste va très bien » , rassurez-t-il d’entrée de jeu. « C’est moi qui lui ai demandé de se retirer des réseaux sociaux pendant cette période et de ne pas réagir aux rumeurs » , ajoute-t-il.

Ce retrait médiatique est aussi une marque de respect envers la mémoire du danseur décédé dans l’accident. Transféré en état comateux depuis Bodo vers une clinique d’Abidjan au lendemain du drame, il n’a malheureusement pas survécu. Le lundi 17 février, une délégation donnée par Aziz 47 devait se rendre au domicile de sa famille pour lui rendre hommage.

Un détail resté inconnu du grand public : Manadja Confirmé était le seul passager du véhicule encore conscient au moment du choc. Les autres étaient inconscients. C’est lui qui a pu contacter son mentor par téléphone pour raconter ce qu’ils suivront de vivre. Alertés, les secours sont rapidement intervenus pour transporter les blessés à l’hôpital de Bodo.

Aziz 47 avait-il déconseillé ce voyage ?

Avait-il mis en garde Manadja Confirmé contre ce déplacement ? « Ce sont des détails internes, mais Manadja Confirmé devait se reposer », confie Aziz 47. En effet, un voyage au Mali était prévu pour un gala organisé par une dame. Mais ce même week-end, une femme prénommée Emilie célébrait sa dot à Bouaké. Grande admiratrice de l’artiste, elle avait acheté de nombreux billets pour son concert du 4 décembre 2024 au Palais de la Culture. Pour lui exprimer sa reconnaissance, Manadja Confirmé a décidé d’assister à la cérémonie.

Depuis l’accident, Aziz 47 est sollicité par de nombreux médias curieux d’en savoir plus. Mais il a choisi de garder le silence, refusant les invitations sur les plateaux télé et radio par respect pour la victime. « Pour l’accident, j’ai des détails que je préfère garder. Sinon, cela pourrait créer d’autres polémiques. Il y a eu mort d’homme, le véhicule est irrécupérable, c’est un grand traumatisme pour ces jeunes. »

Et de conclure : « Si je laisse Manadja Confirmé s’exprimer publiquement dans cet état, ce ne serait pas responsable. Il doit d’abord se remettre. Ce n’est ni un examen ni un concours qu’il a passé pour que je m’assoie et en parle à sa place. C’est un drame, et il faut traverser cette période avec dignité. Dieu merci, aujourd’hui, il va bien. »