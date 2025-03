Microsoft renforce son engagement en Afrique avec un investissement massif dans l’intelligence artificielle (IA) et le cloud. L’entreprise fondée par Bill Gates et Paul Allen a annoncé un financement de 5,4 milliards de rands (environ 298,7 millions de dollars) en Afrique du Sud. Une initiative qui devrait stimuler non seulement le développement numérique du pays, mais aussi son économie.

Un investissement stratégique de 5,4 milliards de rands

Lors d’une conférence à Johannesburg, Brad Smith, vice-président de Microsoft, a annoncé que cet investissement serait déployé d’ici 2027 pour renforcer les infrastructures cloud et IA en Afrique du Sud. « Les investissements stratégiques annoncés aujourd’hui par Microsoft sont un nouveau témoignage de confiance durable. Ils indiquent aux entreprises et aux investisseurs que l’économie sud-africaine continue de présenter un immense potentiel et qu’il s’agit d’un lieu propice aux affaires où leurs investissements sont en sécurité », a déclaré Cyril Ramaphosa, président sud-africain. L’objectif est de faire de l’Afrique du Sud un hub technologique majeur en Afrique, capable d’attirer encore plus d’investisseurs internationaux.

Microsoft, un acteur clé du numérique en Afrique du Sud

Présente en Afrique du Sud depuis plus de 30 ans avec plusieurs investissement, Microsoft a marqué une étape importante en 2019. Cela par sa présence physique avec l’ouverture de centres de données à Johannesburg et au Cap. Ces infrastructures ont renforcé la position de l’Afrique du Sud comme un pôle technologique stratégique sur le continent.

A lire aussi : Afrique : Top 10 des pays avec les meilleurs systèmes de pension

Le président Cyril Ramaphosa a salué cette implication de longue date. « En plus d’ouvrir la voie dans le domaine des technologies locales, la présence de Microsoft en Afrique du Sud est un vote de confiance pour notre pays et notre économie »

L’Afrique du Sud, un futur hub de l’intelligence artificielle

Ce nouvel investissement s’inscrit dans l’ambition du pays de devenir un leader technologique mondial. L’Afrique du Sud mise sur l’IA et le cloud pour renforcer sa compétitivité et favoriser l’innovation.Avec Microsoft à ses côtés, le pays de Nelson Mandela se rapproche de ses objectifs et se positionne comme un acteur majeur de la transformation numérique en Afrique.