L’Égypte s’apprête à accueillir la 11e édition du Championnat du Monde junior Masculin de handball, qui se déroulera avec la participation de 24 équipes. Ce tournoi, qui représente un événement majeur dans le monde du handball, verra cinq pays africains se mesurer aux meilleures équipes du monde. L’Égypte, la Tunisie, la Guinée, le Maroc et l’Algérie porteront fièrement les couleurs du continent africain lors de cette compétition internationale.

Handball : L’Égypte accueille le championnat junior mondial

Le tirage au sort des groupes aura lieu ce mardi 8 avril à 17h00 GMT. Quatre pots, chacun composé de huit équipes, ont été constitués en fonction des performances passées des nations participantes. Chaque équipe saura bientôt à quel groupe elle appartiendra.

En tant que pays hôte, l’Égypte figure dans le pot 1 aux côtés de puissances handballistiques telles que la Suède, le Danemark et l’Allemagne. La Tunisie, quant à elle, se trouve dans le pot 2 avec des équipes comme l’Espagne, la France et le Japon. La Guinée et le Maroc se retrouvent dans le pot 3, aux côtés de l’Argentine, du Koweït et de la Croatie. Enfin, l’Algérie se trouve dans le pot 4 avec l’Arabie Saoudite, les États-Unis et d’autres nations.

Voici la composition des pots :

Pot 1 : Suède, Danemark, Hongrie, Égypte, Islande, Allemagne, Serbie, Norvège

Pot 2 : Espagne, Slovénie, Portugal, Japon, Tunisie, Suisse, Brésil, France

Pot 3 : Corée du Sud, Croatie, Guinée, République tchèque, Koweït, Maroc, Argentine, Uruguay

Pot 4 : Arabie Saoudite, Algérie, USA, Bahreïn, équipe à déterminer, Îles Féroé, Australie, Kosovo

Ce tirage au sort déterminera les confrontations à venir et lancera officiellement la compétition qui promet d’être passionnante pour les équipes africaines et internationales.