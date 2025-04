Mondain et homme d’affaires nigérian, Pascal Chibuike Okechukwu, plus connu sous le nom de Cubana Chief Priest, s’est officiellement lancé dans la musique avec la sortie de son tout premier single, « More Money ».

Cubana Chief Priest entre dans l’industrie musicale avec « More Money »

L’annonce intervient quelques mois après son conflit en ligne avec Burna Boy, lauréat d’un Grammy. Sur son compte Instagram, Cubana Chief Priest a partagé la nouvelle avec enthousiasme, écrivant :

« Mon heure est venue ! Plus d’argent dans le monde entier. La musique est dans l’air. Pas de ChoChoCho. Lien dans ma bio, mon équipe est Anyi Pikashiwa… Bonne fête ! »

Avec ce premier titre, la star des affaires, du lifestyle nigérian et grand ami de Davido, espère marquer les esprits et faire une entrée remarquée dans l’industrie musicale.