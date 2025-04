Amadou Bagayoko, chanteur du duo emblématique Amadou et Mariam, est décédé ce vendredi 4 avril 2025. Le monde de la musique malienne s’apprête à lui rendre un dernier hommage. Découvrez quand et où auront lieu les obsèques d’Amadou Bagayoko.

Un dimanche à Bamako endeuillé : hommage national à Amadou Bagayoko

La musique malienne est en deuil après la disparition de l’une de ses figures emblématiques. Amadou Bagayoko est mort à l’âge de 70 ans, des suites d’une longue maladie. Son beau-fils, Youssouf Fadiga, a confié à l’AFP : « Il était souffrant depuis un certain temps. » Il laisse derrière lui sa femme et partenaire musicale Mariam Doumbia, leurs trois enfants — Ibrahima, Samou et Kadiatou — ainsi qu’un héritage musical qui a fait rayonner le Mali à l’international.

Pour lui dire adieu comme il se doit, de nombreuses personnalités du monde des arts et de la culture se réuniront à Garantiguibougou, un quartier de Bamako, au Mali. Les obsèques d’Amadou Bagayoko auront lieu à 16h, heure locale (soit 18h à Paris), selon RFI. Le gouvernement malien sera également présent, avec notamment la participation du ministre de la Culture, Mamou Daffé. Un bien triste « Dimanche à Bamako ».

Effondrée, Mariam Doumbia pleure la perte de son compagnon de scène et de vie. Proche du couple, Matthieu Chedid a partagé les confidences bouleversantes de Mariam dans Le Parisien, ce samedi 5 avril : « Elle a perdu son pilier. ‘Comment vivre sans lui ?’ », rapporte-t-il, ajoutant : « Ils étaient si liés, je ne voyais jamais l’un sans l’autre. »

L’artiste français a tenu à rendre hommage au talent du chanteur et guitariste malien : « On n’en parle pas assez, mais c’était un guitariste inouï. Il avait le blues du Sahel. » Selon lui, leur musique disait les choses « sans détour, de manière pure », avec une sobriété touchante : « La musique du cœur. »

Il conclut avec émotion : « Avec pudeur, ils donnaient beaucoup d’amour et le partageaient. Leur intimité était devenue universelle. »