Comme on peut le voir dans une vidéo partagée par Le Parisien ce samedi 5 avril, Mariam Doumbia est revenue, bouleversée, sur la perte de son mari Amadou Bagayoko.

Mort d’Amadou Bagayoko : le témoignage bouleversant de Mariam, sa femme et partenaire de scène

Amadou Bagayoko, membre du duo mythique Amadou et Mariam, est décédé à l’âge de 70 ans des suites d’une maladie ce vendredi. Son épouse, Mariam Doumbia, avec qui il formait ce tandem emblématique de la musique malienne et internationale, se retrouve veuve après plus de 45 ans de vie commune, sur scène comme dans la vie.

Ce samedi, la chanteuse de 66 ans a pris la parole dans une vidéo de l’AFP relayée par Le Parisien. Elle y livre un témoignage poignant sur les derniers instants de son mari, l’homme avec qui elle a fondé une famille et partagé trois enfants.

Amadou a été transféré à la clinique Pasteur de Bamako à la suite d’un état de fatigue préoccupant. À son chevet, Mariam raconte avoir pris sa main pour le réconforter. « Je lui ai parlé pour qu’il me réponde. Il m’a dit qu’il m’entendait, puis il a commencé à faire des grimaces, des bruits étranges. », dit-elle. Mais rapidement, elle comprend que son époux ne répond plus : « Je bougeais sa main, je l’appelais… Mais il ne répondait pas. » Elle tente alors de le stimuler physiquement, tout comme le frère d’Amadou, qui lui verse de l’eau pour le réveiller.

La nouvelle du décès d'Amadou Bagayoko a évidemment été un choc au Mali, où le couple était ces dernières semaines. Mariam Doumbia a livré ses premiers mots à TV5 Monde pic.twitter.com/ZI9TxwZ8ch — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) April 5, 2025

À leur arrivée à la clinique, le personnel médical lui annonce la terrible nouvelle : Amadou est décédé. « Là, j’ai su que j’étais seule », confie-t-elle, le cœur brisé. Anéantie par la disparition de celui qu’elle aimait depuis l’âge de 18 ans, Mariam Doumbia assure qu’elle restera désormais « seule jusqu’à la fin de sa vie ». La vidéo se termine sur une scène bouleversante : l’artiste fond en larmes dans les bras d’une proche venue la soutenir.