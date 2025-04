Lors d’une récente interview accordée à Ange Florian, la comédienne ivoirienne Nadiya Sabeh s’est livrée à cœur ouvert sur son combat contre le cancer. Un combat dans lequel son mari, l’artiste Ariel Sheney, a joué un rôle essentiel.

Nadiya Sabeh brise le silence sur sa maladie : le rôle crucial de son mari Ariel Sheney

Selon les propose relayés par la presse ivoirienne, Nadiya Sabeh confie qu’Ariel Sheney traversait également une sale période alors qu’elle faisait face au cancer. « Mon mari traversait une période compliquée. Ça n’allait plus. C’est moi qui l’aidais, autant psychologiquement qu’à tous les niveaux », a confié Nadiya avec émotion. Elle ajoute : « Quand ça ne va pas chez l’un, l’autre est là pour combler le vide. »

Mais ce sont surtout les mots puissants d’Ariel Sheney qui ont donné à l’actrice la force de continuer à se battre. « Tu ne peux pas me faire ça, hein ! Moi, je vais parler à qui ? Pleurer chez qui ? Faire comment ? Regarde, tout le monde m’abandonne. Ceux qui m’applaudissaient hier me tournent le dos aujourd’hui. Après Dieu, c’est toi. Après toi, c’est ma maman. Si tu pars, une partie de moi s’en va. »

Des paroles bouleversantes, gravées dans le cœur de Nadiya : « La nuit, quand je me réveille et que je le vois dormir, je pense beaucoup… Et je me dis : non ! Je ne peux pas abandonner. »