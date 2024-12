Narges Mohammadi, farouche opposante au port obligatoire du hijab et à la peine de mort, a été remise en liberté pour raisons médicales. Ses enfants, exilés en France, ont reçu le prix en son nom.

Narges Mohammadi : une libération sous haute surveillance

La célèbre défenseure des droits de l’homme, Narges Mohammadi, Prix Nobel de la paix 2022, a retrouvé temporairement la liberté. Incarcérée depuis novembre 2021 à la prison d’Evin de Téhéran, elle a été libérée mercredi dernier pour une durée de trois semaines, a annoncé son avocat, Me Mostafa Nili. Cette décision fait suite à un avis médical qui a conduit le parquet de Téhéran à suspendre l’exécution de sa peine.

Malheureusement, cette libération n’est que provisoire. Narges Mohammadi, qui n’a pu se rendre à Oslo pour recevoir son prix en personne, reste une figure de l’opposition en Iran. Ses prises de position contre le port obligatoire du hijab et la peine de mort en ont fait une cible privilégiée des autorités iraniennes.

Lors de la cérémonie d’attribution du prix Nobel de la paix, c’est son cœur qui était présent à Oslo. Ses deux enfants jumeaux, Ali et Kiana, exilés en France depuis 2015, ont lu en français le discours qu’elle avait écrit depuis sa cellule. Un moment poignant qui a souligné le courage et la détermination de cette femme à lutter pour ses idéaux.

Narges Mohammadi :un symbole de la résistance iranienne

Narges Mohammadi est devenue un symbole de la résistance iranienne. Son combat pour les droits de l’homme et les libertés individuelles inspire des millions de personnes à travers le monde. Sa libération temporaire est une lueur d’espoir, mais elle ne doit pas faire oublier la situation des nombreux prisonniers politiques en Iran.

« Selon l’avis du médecin légiste, le parquet de Téhéran a suspendu l’exécution de la peine de Narges Mohammadi pour trois semaines et elle a été libérée de prison », a indiqué son avocat, Me Mostafa Nili. Cette citation illustre la précarité de la situation de Narges Mohammadi. Sa libération est conditionnée par son état de santé et pourrait être révoquée à tout moment.

La communauté internationale doit continuer à exercer des pressions sur les autorités iraniennes pour qu’elles libèrent tous les prisonniers politiques et respectent les droits de l’homme. Le cas de Narges Mohammadi est un rappel de l’importance de la solidarité internationale face aux régimes autoritaires.