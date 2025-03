Le chanteur nigérian Akinmayokun Awodumila, plus connu sous le nom de Mr. May D, a ces dernières heures, enflammé les réseaux sociaux avec son dernier message adressé aux fans qui le comparent à Wizkid (Ayo Balogun).

Mr. May D vs Wizkid : clash ou simple mise au point ?

L’artiste, célèbre pour son hit « Ile Ijo », a affirmé son influence sur l’industrie musicale nigériane dans une publication sur Twitter (X). Il a mis en garde ses admirateurs contre toute comparaison, notamment avec Wizkid : « Ne me comparez plus jamais à qui que ce soit dans cette industrie !! Surtout Wiz !! Je suis une race différente !!! Le bébé de DIEU. »

https://twitter.com/MisterMayD/status/1896594272121668034?t=rJGT7bfv2tYjJg-xjHIDow&s=19

Et alors que ses déclarations sur Wizkid font débat, Mr. May D a partagé une anecdote sur un événement où le chanteur de « Essence » a interprété sa chanson « Too Fine » avec Kel : « Je me souviens quand je suis allé à un événement et que Wizkid chantait ma chanson “Too Fine” aux côtés de Kel. J’étais dans la foule. Je l’aime toujours à ce jour, mais je ne peux jamais le comparer. »

Il faut dire que May D s’est fait connaître en signant chez Square Records en 2011, le label de P-Square. Cependant, en août 2012, il a quitté la structure, une séparation qui a marqué un tournant dans sa carrière musicale.

L’artiste affirme que ses démêlés avec P-Square ont joué un rôle clé dans son parcours artistique. Aujourd’hui, Mr. May D se concentre sur sa propre trajectoire et affirme son unicité dans l’industrie musicale.