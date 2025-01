Wizkid vient d’écrire une nouvelle page de l’histoire de la musique africaine. Avec plus de 8 milliards de streams sur Spotify, il devient le premier artiste du continent à franchir ce cap vertigineux. Un succès qui s’explique par une carrière riche en hits et en collaborations prestigieuses.

One Dance de Wizkid : un phénomène mondial

C’est indéniablement son tube avec Drake, « One Dance », qui a propulsé Wizkid sur le devant de la scène internationale. Ce titre, détenteur du record du monde Guinness pour le premier single à atteindre 1 milliard de streams sur Spotify, reste à ce jour sa chanson la plus écoutée sur la plateforme.

« Made In Lagos » : un album couronné de succès

L’édition deluxe de son quatrième album studio, « Made In Lagos », a également connu un succès phénoménal, cumulant près d’un milliard de streams sur Spotify. Cet album, véritable ode à la ville qui l’a vu naître, a consolidé sa position de leader de l’Afrobeats.

Burna Boy : le dauphin de Wizkid

Son compatriote Burna Boy n’est pas en reste. Avec plus de 7,2 milliards de streams, il se positionne comme le deuxième artiste africain le plus écouté sur Spotify. Les deux artistes, souvent comparés, contribuent à faire rayonner l’Afrobeats à travers le monde.

l’Afrobeats à la conquête du monde

Ces chiffres records témoignent de l’engouement mondial pour l’Afrobeats. Les artistes nigérians, en tête de ce mouvement, sont parvenus à séduire un public toujours plus large en mêlant sonorités traditionnelles africaines et influences urbaines. Comme l’a déclaré Wizkid lors d’une récente interview : « L’Afrobeats est plus qu’un genre musical, c’est un mouvement culturel ».

Avec des artistes aussi talentueux et influents, l’avenir de l’Afrobeats s’annonce particulièrement brillant. Wizkid et Burna Boy ont ouvert la voie à une nouvelle génération d’artistes africains qui n’hésitent pas à exporter leurs sonorités aux quatre coins du globe.