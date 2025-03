Les forces de sécurité ont mené une opération fructueuse dans la région du fleuve Niger, arrêtant deux individus suspectés d’appartenir à des groupes criminels et neutralisant un engin explosif improvisé (EEI). Ces actions s’inscrivent dans le cadre de l’opération NIA, visant à renforcer la sécurité et à protéger les populations et les infrastructures de la région.

Opération NIA : 2 individus arrêtés et une bombe désamorcée, les forces de sécurité actives dans la région du fleuve Niger

Selon les informations, une patrouille des forces de défense et de sécurité (FDS) a intercepté deux individus circulant à moto à l’est du village de Touré jeudi 27 février. Les suspects, soupçonnés d’être membres de groupes criminels, étaient en possession d’objets compromettants, selon des sources sécuritaires du Niger.

Le même jour, une autre patrouille des FDS a découvert un engin explosif improvisé aux abords du village d’Ila Fari. Grâce à une intervention rapide et coordonnée, l’engin a été neutralisé avec succès, évitant ainsi un potentiel drame humain et matériel.

Ces opérations montrent le professionnalisme des FDS à anticiper et à désamorcer les menaces dans une région où les engins explosifs artisanaux représentent un danger constant pour les civils et les forces de sécurité.