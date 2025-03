Le général Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) depuis le coup d’État de juillet 2023, a été officiellement installé ce mercredi 26 mars 2025 en tant que président de la République du Niger pour un mandat de cinq ans. Cette investiture fait suite aux recommandations des assises nationales, qui ont validé la prolongation de la transition sous son leadership.

Parallèlement à son accession à la présidence pour un mandat de 5 ans, Abdourahmane Tiani a été élevé au grade de général d’armée. Lors de son discours d’investiture, il a placé son mandat sous le signe de la « refondation et de la réconciliation nationale ». Il a affirmé sa volonté de conduire le Niger vers une nouvelle ère politique et institutionnelle.

Tiani a insisté sur la nécessité d’engager des réformes profondes pour assurer la stabilité du pays et garantir un développement durable. Il a toutefois précisé que la quête de réconciliation ne se ferait pas au détriment de la justice. La renonciation ne saurait donc être un obstacle à la justice.

Dans son allocution, le nouveau chef d’État a assuré qu’aucune chasse aux sorcières ne serait menée sous son régime. Cependant, il a promis une lutte sans relâche contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Il a également affirmé qu’aucune impunité ne serait tolérée et que les auteurs de détournements de fonds publics et de malversations seraient traduits en justice, quelle que soit leur position politique ou leur appartenance passée au régime déchu.

Avec cette prise de pouvoir officialisée, Abdourahmane Tiani s’engage dans une nouvelle phase de la transition.