Niger : l’aéroport de Niamey attaqué

Au Niger, les habitants de la capitale ont vécu des moments de terreur dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 janvier 2026. Des hommes armés non identifiés ont attaqué l’aéroport de Niamey. Des tirs et des détonations ont été entendus.

Niger : des hommes armés sèment la terreur à l’aéroport de Niamey

C’était la débandade dans le rang des passagers qui devraient prendre leur vol ce soir. Pendant près d’une heure, des tirs ont été entendus au sein de la base de l’armée de l’air nigérienne. Cette situation a créé la panique occasionnant un sauve qui peut.

Pour écarter tout risque, les vols qui devraient atterrir à Niamey cette nuit ont été redirigés vers d’autres aéroports. La riposte apportée par l’armée a permis de maîtriser la situation. La situation est actuellement sous contrôle.

Pour l’instant, les autorités n’ont indiqué aucun bilan. Les détails de ce qui s’est réellement passé ne sont également pas encore abordés. Cette attaque intervient dans un contexte de grande ampleur des actes terroristes dans la sous-region, notamment dans l’espace AES. L’attaque de l’aéroport de Niamey est osée er dénote d’un véritable affront pour l’armée nigérienne.

En septembre 2024, l’aéroport de Bamako au Mali a subi les mêmes affres. Des points stratégiques autour de l’aéroport avaient été attaqués par un groupe terroriste. A l’époque, le président du centre international de réflexion et d’études sur le Sahel avait rappelé que : « le risque zéro n’existe dans aucun État du Sahel ni même de l’Afrique de l’Ouest ».

« Vous savez les attaques terroristes ont pu se produire, au cœur de Paris, au cœur de Londres, au cœur de Madrid. Dans le cas des pays du Sahel, le risque est aggravé par l’existence des cellules dormantes et des complicités que les groupes djihadistes ont réussi à tisser y compris dans les capitales » avait indiqué Seidik Abba sur la DW.