© Niger : le Premier ministre Lamine Zeine fragilisé

Au Niger, le général Tiani a procédé à un remaniement technique. Ce changement léger au sein de l’exécutif est passé presque inaperçu, mais il réduit considérablement les pouvoirs du Premier ministre Lamine Zeine. Le patron de la Primature a perdu le portefeuille de l’Économie au profit de Mamane Lawali Abdou Rafa. Proche de l’ancien président Mahamadou Issoufou, il prend les rênes du Ministère de l’Économie et des Finances pour apporter des solutions aux difficultés économiques du pays.

Niger : le portefeuille de l’Économie arraché à Lamine Zeine

Nommé en août 2023 par le régime militaire au lendemain du coup d’État contre Mohamed Bazoum, Lamine Zeine a perdu de son influence au fil du temps. Alors qu’il cumulait son poste de Premier ministre et celui de ministre de l’Économie, il vient d’être fragilisé. Après deux ans de gestion, le général Abdourahamane Tiani s’est résolu à l’idée de lui arracher les charges liées à la gestion des finances. Ancien ministre de l’Économie et des Finances (2003 à 2010), Lamine Zeine avait insisté pour prendre en charge le département ministériel de l’Économie en plus de la Primature.

Le général Tiani met ainsi fin à un cumul de postes qui, selon certaines opinions, ne permettait pas à Lamine Zeine d’être efficace. Il était simultanément sur deux fronts. Ce cumul de postes dans un pays qui essaie de se reconstruire économiquement après avoir subi de lourdes sanctions est jugé trop prétentieux. Son bilan ne convainc pas certains Nigériens. L’agenda du poste de Premier ministre primerait sur celui du ministre de l’Économie.

Pour une gestion exclusive, sans cumul, le général Tiani a opté pour la carte Mamane Lawali Abdou Rafa. Ancien directeur national de la BCEAO, il est bien connu des milieux financiers. Politiquement, il est proche de Mahamadou Issoufou et cadre du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS). Il est attendu sur des sujets brûlants comme la menace de certains agents d’aller en grève pour salaires impayés.