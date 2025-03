L’armée de l’air nigériane a annoncé avoir mené une frappe aérienne fructueuse contre des camps terroristes fortifiés situés le long de la route Funtua-Gusau, dans l’État de Katsina, neutralisant au moins 20 terroristes.

Lutte antiterroriste : l’armée nigériane frappe fort et neutralise des chefs de bande notoires

L’opération a été déclenchée suite à des informations fiables révélant la présence d’un groupe important de terroristes dans la zone. « Les frappes aériennes, menées suite à un renseignement précis et exploitable, ont détruit les camps fortifiés des chefs de bande notoires Gero (Alhaji) et Alhaji Riga, neutralisant plus de 20 criminels. Des victimes supplémentaires ont été signalées dans les collines rocheuses environnantes », a déclaré Kabiru Ali, directeur adjoint des relations publiques de l’armée de l’air nigériane.

« Riga et Gero étaient des acteurs clés du banditisme, abritant des éléments terroristes responsables des embuscades incessantes le long de la route Funtua-Gusau, en particulier entre les villages de Yankara et Sheme. Leur élimination marque une avancée majeure dans la campagne militaire en cours pour restaurer la paix dans le nord-ouest », a ajouté le communiqué.

Ce succès militaire est perçu comme une victoire majeure dans la lutte continue contre le terrorisme au Nigéria. L’armée a réaffirmé son engagement à poursuivre ses efforts pour éradiquer ce fléau qui frappe le pays.