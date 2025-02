Lundi 10 février 2025, l’actrice et réalisatrice nigériane Chika Ike a dévoilé son baby bump dans une série de sublimes photos de maternité.

L’actrice Chika Ike enceinte : ses collègues et fans lui adressent des messages émouvants

Ce lundi 10 février 2025, Chika Ike, star de Nollywood a partagé sur Instagram une série de clichés où elle apparaît resplendissante, vêtue d’une robe noire semi-transparente, mettant en valeur son ventre arrondi. Rayonnante, Chika Ike a exprimé son bonheur en légendant simplement les photos : « La vie ces derniers temps ». Ses fans et ses collègues n’ont pas tardé à réagir, inondant la section des commentaires de messages de félicitations :

Mercy Johnson Okojie : « Les filles… Félicitations, ma fille »

: « Les filles… Félicitations, ma fille » Toyin Abraham : « Félicitations, ma sœur »

: « Félicitations, ma sœur » Uche Ogbodo : « Wow, félicitations ma fille ! »

: « Wow, félicitations ma fille ! » Chacha Eke Faani : « Oooh ! Merci Père céleste »

Chika Ike, une étoile polyvalente de Nollywood

Née le 8 novembre 1985 à Onitsha, Chika Ike est une femme aux multiples talents : actrice, entrepreneuse, philanthrope et mannequin. Diplômée en sciences de l’activité physique et en éducation à la santé de l’Université de Lagos, elle s’est imposée comme l’une des figures emblématiques du cinéma nigérian. Sa carrière débute en 2005 avec un rôle secondaire dans le film Sweet Love. Son premier rôle majeur suit rapidement dans Bless the Child, marquant le début d’une ascension fulgurante. Depuis, elle a joué dans plus d’une centaine de films à succès.

Nigeria : Chika Ike dévoile son baby bump, une annonce qui fait sensation sur Instagram 4

Un engagement fort contre les violences conjugales

Chika Ike est également une fervente militante contre les violences conjugales. En 2013, elle a révélé avoir été victime de maltraitances durant son mariage avec Tony Eberiri, union qu’elle a officiellement dissoute la même année après sept ans de vie commune. Malgré cette épreuve, l’actrice reste une croyante en l’institution du mariage. Dans une interview exclusive en 2016, elle déclarait encore : « Le mariage est une belle institution ».