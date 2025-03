La National Drug Law Enforcement Agency (NDLEA) du Nigeria a fait une découverte spectaculaire. Des chapelets de prière dissimulant de la cocaïne, destinés à l’Arabie saoudite ont été saisis. Cette saisie, parmi d’autres opérations fructueuses, révèle l’ingéniosité des trafiquants et la détermination de la NDLEA à lutter contre ce fléau.

La NDLEA déjoue un trafic de drogue vers l’Arabie saoudite, des chapelets de prière utilisés comme cachette au Nigeria

Selon la NDLEA, plusieurs opérations menées entre 8 et 15 mars 2025, ont permis de saisir une variété de substances illicites au Nigeria. Il s’agit de cocaïne, tramadol, cannabis et drogues de synthèse. Les trafiquants avaient recours à des cachettes insolites : chapelets de prière, jeux de société, semelles de chaussures et vêtements féminins.

Ainsi, deux suspects ont été appréhendés à l’aéroport international Murtala Muhammed d’Ikeja à Lagos avec les produits illicites. En effet, une femme d’affaires de 43 ans, arrêtée le 8 mars, tentait d’embarquer pour l’Italie avec 190 doses de tramadol et du cannabis. Aussi, un homme de 60 ans a été arrêté le 11 mars, alors qu’il tentait d’expédier du cannabis dissimulé dans des vêtements vers New York.

Du 10 au 12 mars dernier, la NDLEA a fait d’importantes découvertes. On peut noter 230 grammes de cocaïne cachés dans des chapelets de prière, destinés à l’Arabie saoudite, des drogues dissimulées dans des semelles de chaussures et des jeux de société, à destination de la Pologne et des Émirats arabes unis. Plus de deux kilogrammes de drogues cachés dans des flacons de vitamine C et des vêtements féminins, à destination des États-Unis, ont également été découvertes et saisies au Nigeria.