Au Nigeria, la structure de microfinance Sycamore a franchi une nouvelle étape dans l’exercice de ses activités. Ainsi, grâce à l’obtention de la licence de la Securities and Exchange Commission du Nigeria, elle a pu ajouter un autre service à ceux qu’elle offrait auparavant. Ce nouveau service est la gestion des actifs, dont Oluwagbenga Magbagbeola est le directeur général.

Nigeria, Sycamore dans une nouvelle dynamique de gestion

Basée au Nigeria, Sycamore est une fintech qui œuvre pour le financement des prêts aux PME, optimise les investissements et propose des solutions de financement. Elle s’est récemment orientée vers la gestion des actifs grâce à l’obtention de la licence SEC du Nigeria. Ce changement vers la gestion des fonds est lié à la pandémie et à la crise économique croissante, qui contraignent les sociétés à s’adapter à un environnement financier de plus en plus complexe.

Ainsi, la structure cherche à apporter une solution à ce problème grâce à l’expertise d’Oluwagbenga Magbagbeola, le nouveau directeur à l’innovation de la fintech. Ce dernier possède 17 ans d’expérience sur le marché des capitaux, un atout majeur pour développer le secteur de la gestion des actifs de Sycamore.

Pour soutenir sa croissance et son développement, Sycamore prévoit de créer un système mobile permettant d’analyser les investissements en temps réel. Cette application proposera une gestion de portefeuille basée sur l’intelligence artificielle ainsi qu’un second portefeuille multi-devises (USD, EUR, GBP, NGN). L’objectif est de faciliter l’accès aux services de gestion de patrimoine pour les jeunes du pays.

De plus, une expansion en Afrique fait partie des plans de Sycamore. Pour cela, l’entreprise nigériane prévoit de lever des fonds vers fin 2025 ou début 2026 afin d’atteindre cet objectif.