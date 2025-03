Entrepreneuse et créatrice numérique nigériano-américaine Adenike Adeleke, plus connue sous le nom de Nikos, a fait son entrée remarquée dans l’industrie musicale. C’est notamment avec la sortie de son premier single, DND.

Adenike Adeleke (Nikos) se lance dans la musique avec DND : un hymne puissant à l’auto-préservation

Dès les premières secondes, la chanson impose une ambiance affirmée avec cette déclaration percutante : « S’il vous plaît, ne troublez pas ma paix, je veux juste des vibrations et de la détente. » Issue de la célèbre famille Adeleke – qui compte parmi ses membres la superstar des Afrobeats Davido, ainsi que les artistes B-Red et Sina Rambo – Nikos se forge sa propre voie dans l’univers musical.

Ayant grandi au Nigeria avant de s’installer aux États-Unis à l’âge de huit ans, elle s’est bâtie une forte identité digitale grâce à ses vlogs lifestyle et à sa présence sur les réseaux sociaux. Sa chaîne YouTube, Keeping Up with Nikos, est devenue un espace où elle célèbre l’authenticité, la famille et la réussite.

Avec DND, Nikos franchit une nouvelle étape en alliant mélodies envoûtantes et paroles percutantes. Elle affirme d’ailleurs dans sa chanson : « On ne peut pas jouer avec ma tête comme Maradona, je maîtrise le schéma. »

Ce titre, qu’elle décrit comme un hymne à l’auto-préservation et à l’autonomisation, invite ses auditeurs à privilégier la paix intérieure face aux turbulences extérieures.