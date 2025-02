Partenaire d’Iyabo Ojo et magnat de la musique, Paul O, a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux après avoir listé les meilleurs chanteurs nigérians possédant des voitures de luxe, sans mentionner Davido. La star de l’Afrobeat a réagi.

Paul O choque les fans en omettant Davido de la liste des stars nigérianes les plus fortunées

Paul O a fait cette révélation lors d’un live Instagram avec l’animateur Daddy Freeze et d’autres invités. Dans la vidéo devenue virale, Paulo a affirmé que Wizkid possède plus de 10 voitures de luxe, tout en félicitant Burna Boy pour sa collection impressionnante, comptant parmi les véhicules les plus chers de l’industrie musicale nigériane.

D’abord omis de la liste, Davido a finalement été cité après que des internautes ont interpellé Paul O en plein direct. Le magnat a alors précisé que le chanteur venait d’ajouter une Rolls-Royce Spectre à son impressionnante collection, qui comprend déjà des Lamborghini, Ferrari et plusieurs Rolls-Royce. Réagissant dans la section commentaires d’Instagram après avoir vu la vidéo publiée par Daddy Freeze, Davido a répondu avec humour à Paul O :

« Tu ajoutes mon nom avant de commencer le combat. Ne t’inquiète pas, Paul O, tout va bien, grande belle. »