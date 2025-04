À la surprise générale, Tidjane Thiam ne s’est pas présenté à la réunion du Bureau politique du PDCI-RDA ce samedi 5 avril 2025. Pourquoi le président du PDCI a-t-il manqué ce rendez-vous important ? Cowppli Bony, le président honoraire du parti, a donné la raison.

Côte d’Ivoire : Tidjane Thiam absent à la réunion du BP pour des « raisons majeures »

En France depuis plusieurs jours, Tidjane Thiam n’a pas pu faire le déplacement sur Abidjan pour assister à la réunion du Bureau politique du PDCI-RDA. Il a désigné Dr Emmou Sylvestre, le secrétaire exécutif en chef, pour conduire la rencontre. Selon Cowppli Bony, le président Thiam est retenu à Paris pour des raisons majeures. Il aurait même souhaité un report afin de participer activement aux discussions, mais le Bureau s’y est opposé.

Le parti a opté pour un plan B prévu par les textes pour permettre à Tidjane Thiam d’achever son agenda dans l’Hexagone. Loin des yeux, près du cœur. Tidjane Thiam est absent, mais il reste de tout cœur avec les autres responsables et militants du parti. « Il me charge de vous présenter ses excuses et de vous dire qu’il est de cœur avec nous… il est parmi nous. Il compte sur nous. Il sait compter sur vous. En l’absence du président, nous sommes toujours debout », a déclaré Cowppli Bony.

Pour des observateurs de la vie politique, cette absence de Tidjane Thiam est stratégique. Certains pensent même qu’il aurait fait exprès. La raison serait que Thiam veut éviter de faire invalider les résolutions du Bureau politique au cas où la justice donnerait raison à Valérie Yapo, qui demande la suspension de ses fonctions de président du PDCI-RDA.