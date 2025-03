On en sait plus sur la collaboration entre Angélique Kidjo et Roseline Layo sur la chanson « On sera là« . La star béninois a expliqué les raisons qui l’ont poussé à s’investir dans cette collaboration musicale.

Angélique Kidjo et Roseline Layo : une collaboration vibrante au nom de la solidarité

Lors d’un live TikTok, la légende de la musique africaine Angélique Kidjo s’est confiée sur les raisons qui l’ont poussée à collaborer avec Roseline Layo sur la chanson On Sera Là. Avec son franc-parler et son enthousiasme habituel, la chanteuse béninoise a partagé son admiration pour l’authenticité et la portée universelle de ce titre.

« Quand j’ai entendu la chanson et ses paroles, j’ai d’abord éclaté de rire, j’étais pliée en deux ! La façon dont elle chante, avec une telle simplicité, rend le message compréhensible pour tous, même pour un enfant de deux, trois ou quatre ans. Un jeune enfant qui écoute la chanson en saisit le message. », a confié la légende béninoise.

Pour Angélique Kidjo, une belle chanson est celle qui traverse les âges et les cultures, capable de toucher chacun, quel que soit son parcours. Elle a été profondément marquée par le message véhiculé par On Sera Là, une véritable ode à la solidarité et à l’entraide. « Nous ne pouvons pas vivre seuls. Nous évoluons dans un monde où la cohabitation est essentielle. Il n’y a pas de moi sans toi, ni de toi sans moi. Parfois, nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes seuls. Aider quelqu’un, c’est lui permettre de progresser. En aidant les autres, nous nous aidons nous-mêmes. », a-t-elle ajouté.

Au-delà des paroles, la voix puissante et sincère de Roseline Layo a immédiatement conquis l’icône béninoise, qui a ressenti le besoin de poser sa voix sur ce morceau inspirant.