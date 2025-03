Depuis ce matin, la plateforme X (anciennement Twitter) affronte une cyberattaque d’une ampleur considérable. Des milliers d’utilisateurs à travers le monde signalent des perturbations majeures, confirmées par Elon Musk. Le milliardaire évoque la possibilité d’une attaque orchestrée par un groupe coordonné ou même un État.

X ( Twitter) : une plateforme sous le feu des cyberattaques

L’attaque débute vers 10h00, heure du Bénin (GMT+1), avec un pic de signalements à 14h00. Plus de 41 000 incidents sont rapportés sur Downdetector. Les horaires correspondent à 6h00 et 10h00 sur la côte Est des États-Unis (ET), où se trouve le réseau social. La panne générale provoque ralentissements et erreurs de connexion. Elon Musk confirme rapidement une cyberattaque massive. Les détails précis sur la nature et l’origine de l’attaque restent flous.

Deux hypothèses principales émergent. D’abord, un groupe de hackers organisé. Des groupes comme Anonymous Sudan sont connus pour des attaques de grande envergure. Ensuite, un acte d’un État-nation. Une telle attaque pourrait viser à perturber les communications globales. « Nous sommes attaqués chaque jour, mais celle-ci a été menée avec beaucoup de ressources. Soit un groupe important et coordonné et/ou un pays est impliqué. Traçage en cours… 1 », déclare Elon Musk.

Ce n’est pas la première fois que X subit une attaque de cette ampleur. En août 2024, une attaque DDoS perturbe une interview entre Elon Musk et Donald Trump. Les équipes de cybersécurité de ce réseau social travaillent activement à rétablir le service. L’événement soulève la question de la vulnérabilité des plateformes numériques. Si un État est impliqué, les répercussions diplomatiques pourraient être importantes.