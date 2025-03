En Côte d’Ivoire, l’annonce de la Commission Électorale Indépendante (CEI) sur la liste provisoire des candidats à l’élection présidentielle d’octobre 2025 en Côte d’Ivoire a déclenché une vive polémique. L’absence de figures emblématiques comme l’ex-président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro suscite une vague de réactions, non seulement dans la sphère politique, mais aussi dans le monde du showbiz ivoirien rapporte Abidjanshow.

Laurent Gbagbo écarté : des artistes ivoiriens prennent position et s’engagent

L’exclusion de ces leaders pourrait inciter de nombreux artistes à prendre position à travers des chansons engagées, des sketches satiriques ou des prises de parole publiques. Une plateforme d’artistes proches de l’opposition milite pour une révision de la liste électorale afin de permettre à tous les candidats de concourir aux prochaines élections. Certains envisagent également d’organiser des concerts et événements en soutien à une élection démocratique.

L’industrie musicale ivoirienne, notamment les genres coupé-décalé, rap et Zouglou, pourrait voir émerger des morceaux engagés dénonçant une exclusion jugée injuste par une partie de la population. Déjà, plusieurs célébrités ont réagi sur les réseaux sociaux, annonçant une intensification des prises de position dans les jours à venir.

Cette polarisation politique pourrait entraîner des divisions au sein du monde du divertissement, certains artistes prenant des positions opposées, ce qui pourrait impacter les collaborations et les dynamiques du secteur musical. Face à cette situation, de nombreux artistes pourraient s’inspirer de l’actualité pour aborder des thématiques liées à la démocratie, la justice et l’inclusion, influençant ainsi la scène culturelle et médiatique ivoirienne.