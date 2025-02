Nouvelle sensation du Dancehall ivoirien, Queen Myriana, a livré une performance remarquée lors du concert du rappeur Himra, ce samedi 15 février 2025, à Yopougon. Bien évidemment, son look a fait parler. L’artiste a alors réagi.

Queen Myriana : son message fort après la polémique sur sa tenue à Yopougon

Queen Myriana a captivé le public et les médias présents au concert de Himra samedi soir, notamment grâce à son audacieux choix vestimentaire. Mais, loin de passer inaperçue, Queen Myriana a rapidement constaté une mauvaise appropriation de son image sur les réseaux sociaux, suscitant son indignation. « Je vois mon image circuler partout, avec des zooms déplacés sur mes parties intimes, pris par un photographe lors du concert de Himra, uniquement pour son plaisir, son buzz et sa visibilité. Il est regrettable que certains utilisent mon image de cette façon, sans respect pour mon identité et mon art », a-t-elle dénoncé dans un post sur sa page Facebook.

Face aux critiques, Queen Myriana a tenu à clarifier sa position et à rappeler que son style vestimentaire est une expression artistique et culturelle propre au Dancehall jamaïcain. « Mettons les choses au clair une bonne fois pour toutes. Le Dancehall jamaïcain est plus qu’un genre musical : c’est une culture, un mode de vie, une identité. Mon accoutrement en fait partie, et ceux qui connaissent ce mouvement savent que l’expression corporelle et le style vestimentaire sont des éléments essentiels de cette culture. Je comprends que cela puisse surprendre ou choquer certains, et nous allons revoir certains aspects. Mais par nature, j’aime m’habiller ainsi, car cela fait partie de qui je suis et de l’essence même du Dancehall », a-t-elle expliqué.

Malgré ses explications, Queen Myriana a tenu à présenter ses excuses aux personnes qui auraient pu être heurtées par son apparence. « Merci à tous pour votre compréhension, et désolée si cela a pu heurter certaines sensibilités. La musique n’a pas de frontières ! », a-t-elle conclu.