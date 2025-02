Attaquant d’Al Nassr, Sadio Mané a officiellement ajouté une nouvelle acquisition à son patrimoine immobilier.

Sadio Mané poursuit ses investissements en France avec l’achat d’un hôtel de luxe

Après plusieurs mois de négociations, le rachat de l’hôtel des Méloizes, également connu sous le nom d’hôtel des Finances, a été finalisé ce vendredi 31 janvier 2025. C’est du moins ce que rapporte Le Berry Républicain. Désormais sous pavillon sénégalais, l’établissement intègre le portefeuille de SM10 France, une société co-détenue par la star d’Al-Nassr et de la sélection sénégalaise (111 sélections, 45 buts).

Situé en plein centre-ville de Bourges, à proximité du théâtre Jacques-Cœur et face à l’hôtel d’Angleterre, cet hôtel de prestige devrait être transformé en complexe de luxe, comme annoncé en septembre dernier. Fidèle aux ambitions de ses nouveaux propriétaires, Sadio Mané et son associé berrichon Sébastien Pillard, l’établissement accueillera un restaurant gastronomique, un espace de bien-être et des hébergements haut de gamme.

Un attachement particulier au département du Cher

Ce nouvel investissement confirme l’intérêt croissant de Mané pour le département du Cher. En octobre 2023, l’attaquant sénégalais avait déjà fait parler de lui en rachetant le club de Bourges Foot 18, évoluant en National 2.

Avec cette acquisition, Mané entend allier projets sociaux et ambitions lucratives, tout en favorisant la professionnalisation du football local, la détection de jeunes talents et le développement de nouveaux sponsors.

Le montant de la transaction n’a pas été officiellement dévoilé, mais il est estimé à plusieurs millions d’euros. « Sadio Mané souhaite, comme moi, investir sur le territoire. Et si nous travaillons ensemble sur ce magnifique projet, c’est parce que nous sommes conscients que la demande est forte », a expliqué Sébastien Pillard.