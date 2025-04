Le Sénégal franchit une étape cruciale dans son ambition de transformation numérique. Le lancement officiel du projet Goin’Digital à Dakar, en partenariat avec la coopération allemande (GIZ) et Expertise France, marque un engagement fort envers une société plus connectée et inclusive. Ce programme, doté d’un financement conséquent de 14,9 millions de dollars, ambitionne d’accompagner les réformes publiques et de dynamiser les initiatives privées dans le secteur du numérique.

Un projet ambitieux pour l’ère digitale

Le projet Goin’Digital au Sénégal s’articule autour de trois piliers fondamentaux pour impulser un changement profond. La gouvernance constitue un axe majeur, visant à perfectionner les outils et les mécanismes du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. L’objectif est de piloter avec efficacité la transformation digitale à travers les divers départements ministériels, assurant une cohérence globale.

L’innovation technologique et l’entrepreneuriat représentent le deuxième pilier essentiel de cette initiative. Goin’Digital ambitionne de créer un environnement propice à l’émergence et au développement de solutions numériques novatrices. Un soutien particulier sera apporté aux entrepreneurs du secteur, stimulant ainsi la croissance économique et la création d’emplois.

L’inclusion constitue le troisième pilier, avec une attention particulière portée à la formation des institutions publiques nationales et locales. Le but est de les rendre aptes à concevoir et à mettre en œuvre des offres numériques accessibles à tous. Cette démarche vise à réduire la fracture numérique et à garantir que les bénéfices de la digitalisation profitent à l’ensemble de la population.

« Je voudrais d’abord féliciter les équipes pour la tenue de la première réunion du comité de pilotage qui marque le lancement du projet de renforcer la transformation numérique pour un développement durable au Sénégal, dénommé Goin’Digital. Cette activité intervient six mois après la signature de l’accord de coopération afin que le département procède à son alignement avec la nouvelle stratégie numérique, le New Deal Technologique » a souligné Alioune Sall, le ministre de la Communication.

Une vision stratégique à long terme

Le lancement de Goin’Digital s’inscrit dans une dynamique plus large initiée par le président Bassirou Diomaye Faye avec la stratégie numérique « New Deal Technologique » en février 2025. Ce projet s’aligne également sur la Vision Sénégal 2050, qui ambitionne de bâtir une société numérique à la fois inclusive et performante. Il intervient dans un contexte national marqué par une volonté d’accélérer la modernisation des institutions publiques.

Cette initiative vise également à stimuler l’innovation dans le domaine de l’entrepreneuriat et à promouvoir activement l’inclusion digitale. Un accent particulier est mis sur l’intégration des femmes et des jeunes dans cette transformation numérique. La réussite de ce projet ambitieux dépendra intrinsèquement de l’engagement continu et de la collaboration de toutes les parties prenantes impliquées.

Il sera également crucial d’adapter les solutions mises en œuvre aux évolutions technologiques rapides et aux besoins spécifiques des populations locales. La mise en place de mécanismes d’évaluation rigoureux permettra de mesurer l’efficacité du projet et d’ajuster les interventions au fur et à mesure de son déroulement. Ces ajustements garantiront une maximisation de l’impact positif de Goin’Digital sur la société sénégalaise.