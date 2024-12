Le Sénégal a connu un mois d’octobre prolifique. Ce dernier a enregistré une augmentation des activités économiques, notamment dans les secteurs primaire et secondaire.

Secteur primaire et secondaire, une augmentation économique pour le Sénégal

Les activités des secteurs primaire (l’élevage, la pêche) et secondaire (fabrication agroalimentaire, production, fabrication d’électricité et de gaz, etc.) ont connu une légère croissance économique de 2,5 % et 1,6 % respectivement en octobre 2024, selon les données publiées par la DPEE (Direction de la Prévision et des Études Économiques). À cet effet, l’IGA (Indice Général d’Activité) a mesuré les activités de ces secteurs, excluant l’agriculture et la sylviculture, et a enregistré une légère augmentation de 0,1 % sur l’économie sénégalaise en un an.

Les activités ci-dessous du secteur primaire sont à la base de la croissance économique du Sénégal. On note, entre autres, l’élevage qui a contribué à hauteur de +1,2 % et la pêche, qui a également participé à la hausse de l’économie du Sénégal avec +12,4 %. Mais, de façon parallèle, le secteur secondaire, qui a progressé de 1,6 %, a été soutenu par la fabrication de produits agroalimentaires qui a enregistré +5,8 %. La production et la distribution d’électricité et de gaz ont contribué de leur côté à hauteur de +8,8 %, le travail du caoutchouc et du plastique +54,5 %, le raffinage du pétrole et la cokéfaction +18,9 %, la production de filature, de tissage et d’ennoblissement textile +6,9 %, et enfin la construction +3,6 %.

Par contre, d’autres activités de ces secteurs ont enregistré des pourcentages négatifs. Il s’agit des activités extractives (-16 %), de la fabrication de produits chimiques de base (-21,3 %), des autres industries manufacturières (-12,1 %) et de la fabrication de matériels de transport (-31,3 %).

Secteur tertiaire, un maillon important pour l’économie

L’économie sénégalaise mise en partie sur les activités du secteur tertiaire. Cependant, les activités de ce secteur ont enregistré une contraction de 3,7 % sur un an en octobre 2024. Cette baisse est liée au recul des activités de transport (-3,3 %), d’hébergement et de restauration (-2 %), des activités immobilières (-33,3 %) et des activités spécialisées, scientifiques et techniques (-32,2 %). Cependant, le commerce (+2,5 %), l’information et la communication (+2,9 %), les activités financières et d’assurance (+1,3 %), l’administration publique (+4,4 %), les « services de soutien et de bureau (+2,3 %), l’enseignement (+3,3 %) et les « activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives (+17,1 %) ont bien performé au cours de cette période.

Recul mensuel sur l’économie du Sénégal

D’après une analyse mensuelle, l’activité économique a reculé de 6,5 % en octobre 2024, en raison de la contraction du secteur tertiaire (-14,6 %). Toutefois, les secteurs primaire et secondaire ont respectivement progressé de 2,5 % et 4,6 % sur la période revue.