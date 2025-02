Au Sénégal, le projet de baisse des salaires des fonctionnaires, qui avait suscité une vive polémique, semble connaître un revirement. Selon le media SourceA, les autorités auraient décidé de ne concerner par cette mesure que les hauts fonctionnaires, à savoir les ministres et les directeurs généraux.

Le gouvernement sénégalais revient sur sa décision de baisser les salaires

Cette décision fait suite à la mobilisation des syndicats, notamment du Syndicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES), qui avaient fermement rejeté toute baisse de rémunération pour les personnels de santé.

Le gouvernement du Sénégal envisageait également la suppression des subventions sur l’électricité et l’eau. Toutefois, il semblerait que cette mesure ne concernera finalement que les ménages les plus aisés, selon les dernières déclarations du Bureau d’information gouvernementale.

Des mesures d’austérité revues à la baisse ?

Avec ces nouveaux ajustements le gouvernement montre sa volonté de prendre en compte les préoccupations des syndicats et de la population. Mais cela ne rassure pas tout le monde et certains observateurs restent sceptiques quant à l’ampleur de ces concessions.

A noter que l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye a mis en garde contre de nouvelles difficultés économiques à venir et a appelé à des mesures plus radicales, comme la vente de l’avion présidentiel et une gestion plus rigoureuse des finances publiques.

Si ces annonces sont de nature à apaiser les tensions sociales, la situation reste fragile. Les syndicats restent vigilants et appellent à un dialogue social renforcé pour trouver des solutions durables aux problèmes économiques du pays.