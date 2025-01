Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, effectue à partir de ce dimanche à Nouakchott pour une visite officielle de trois jours. Cette visite, placée sous le signe de l’amitié et de la coopération, vise à renforcer les liens historiques entre les deux pays et à explorer de nouvelles perspectives de partenariat, notamment dans le domaine énergétique.

Ousmane Sonko en visite à Nouakchott : focus sur le gaz et la coopération bilatérale

Les relations entre le Sénégal et la Mauritanie connaissent un nouvel élan depuis l’arrivée au pouvoir des présidents Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et Bassirou Diomaye Faye. Les deux pays ont d’ailleurs franchi une étape décisive dans leur coopération énergétique avec l’exploitation du gisement gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), situé à leur frontière maritime.

Au cours de son séjour à Nouakchott, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko aura des entretiens avec les plus hautes autorités mauritaniennes. Les discussions porteront notamment sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines économique, énergétique et diplomatique.

Le projet GTA, développé en partenariat avec des majors pétrolières, est appelé à transformer les économies des deux pays. Les revenus générés par l’exploitation de ce gisement permettront de financer de nombreux projets de développement et d’améliorer le niveau de vie des populations.

Cette visite du patron de la Primature sénégalaise Ousmane Sonko intervient dans un contexte régional marqué par une volonté accrue de renforcer la coopération entre les pays de la région. Le Sénégal et la Mauritanie entendent ainsi donner l’exemple et montrer que la coopération régionale est possible, même dans un contexte marqué par des défis complexes.