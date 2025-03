Après une période de tension et de suspension, le gouvernement sénégalais a annoncé le rétablissement de la couverture sécuritaire pour les combats de lutte, une décision qui prendra effet à partir du 1er avril 2025. Cette mesure intervient près de deux mois après les incidents survenus lors du combat entre Franc et Ama Baldé, en février dernier, qui avaient conduit à la suspension temporaire de la sécurité dans les arènes du pays.

Sécurité des arènes : le Sénégal lève la suspension, les combats de lutte reprennent avec de nouvelles règles

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a officialisé cette levée de suspension, fruit de discussions approfondies avec les acteurs du monde de la lutte. En effet, un consensus a été atteint, avec des engagements fermes de toutes les parties prenantes pour respecter les règles de sécurité établies. Cette décision a été accueillie favorablement, marquant un pas important vers le retour de la sérénité dans ce sport emblématique du Sénégal.

En parallèle, la ministre des Sports, Khady Diène Gaye, a dévoilé de nouvelles mesures visant à encadrer la reprise des combats après le Ramadan. Ces mesures incluent :

Le début des combats fixé à 18h30.

Une durée maximale de 20 minutes par combat.

L’évacuation du public avant 19h00.

Une limitation de la vente de billets à 20 000, contre 22 000 auparavant, pour éviter les bousculades.

A lire aussi : Sénégal : tragédie après un combat de lutte, les autorités prennent une décision radicale

A en croire la patronne des sports au Sénégal, la discipline et de la coopération des lutteurs et des promoteurs sont non négociables pour garantir la sécurité de tous. Ainsi, les lutteurs devront emprunter des itinéraires sécurisés, définis par la police, pour prévenir tout risque de trouble.

La levée de la suspension de la couverture sécuritaire, combinée aux nouvelles mesures mises en place, prouvent l’engagement des autorités à promouvoir les combats de lutte dans le pays.