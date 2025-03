Le concert caritatif « Solidarité Congo », organisé en soutien aux enfants victimes du conflit dans l’Est de la République démocratique du Congo, se tiendra bien le 7 avril 2025 à l’Accor Arena de Paris, malgré la contestation du Rwanda. Les organisateurs ont confirmé le maintien de l’événement ce lundi 24 mars 2025.

Dadju, Gims et Fally Ipupa solidaires des enfants de la RDC : un concert sous haute tension

Les initiateurs de ce concert regrettent que la date choisie, en fonction de la disponibilité des artistes et de la salle, ait suscité une polémique. Toutefois, ils précisent que l’intégralité des fonds réalisés sera reversée à des associations humanitaires œuvrant sur le terrain, via la fondation « Give Back Charity » de l’artiste Dadju, et non à l’UNICEF comme initialement annoncé.

Ce grand événement musical réunira plusieurs stars de la musique urbaine, parmi lesquelles Gims, Youssoupha, Dadju, Guy2Bezbar, Gazo, Fally Ipupa et la chanteuse béninoise Angélique Kidjo. Cependant, son organisation à Paris est vivement contestée par le Rwanda, en raison de la symbolique de la date choisie, qui marque le début de la commémoration du génocide des Tutsi.

Le 7 avril 1994 est une date clé de l’histoire rwandaise, marquant le début d’un massacre qui a fait près d’un million de victimes. Depuis, ce jour ouvre chaque année une période de cent jours de commémoration, durant laquelle les Rwandais se recueillent en mémoire des disparus.