Pas de repos en ce début d’année pour la star congolaise Fally Ipupa. Ce dernier multiplie les prestations. Il était au palais présidentiel du Gabon ce jeudi 2 janvier 2024.

Tournée gabonaise de Fally Ipupa : des performances mémorables devant Brice Oligui Nguema

Fally Ipupa a clôturé sa tournée au Gabon ce jeudi. Il l’avait entamé le 28 décembre 2024. Une tournée qui s’est achevée en apothéose par un concert privé au palais présidentiel ce 2 janvier 2025. Devant le chef de l’État, Brice Oligui Nguema, et une assemblée de VIP triés sur le volet, l’artiste congolais a livré une performance inoubliable. Pour rappel, la veille, lors de la soirée du Nouvel An, Fally Ipupa s’était produit devant des personnalités de premier plan, notamment des officiels de l’État gabonais. Ce concert marquant s’était tenu sur la place publique d’Oyem, la quatrième ville la plus peuplée du pays après Libreville.

Surnommé « El Mara », Fally Ipupa a offert une prestation mémorable lors de cette soirée privée, répondant à une invitation spéciale du président gabonais. Après ce spectacle prestigieux, Fally Ipupa se dirige vers la Côte d’Ivoire, où il se produira le 4 janvier 2025 au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan. Ce show est destiné aux spectateurs n’ayant pas pu assister à son concert live du 25 décembre dernier au parc des expositions. Une seule condition pour y participer : être en possession du pass de l’événement du 25 décembre.