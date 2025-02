Le ministre béninois de l’économie et des finances, Romuald Wadagni a reçu des émissaires d’Elon Musk dans le cadre d’une possible collaboration avec l’entreprise Starlink SpaceX.

Déjà disponible dans plusieurs pays africains, Starlink cherche à renforcer sa présence au Bénin. Pour préparer son implantation, Ben Mac Williams, directeur du développement de marché pour l’Afrique, et Hanna Wetters, responsable du développement de marché pour l’Afrique de l’Ouest chez Starlink, ont été reçus au cabinet du ministre d’État, ministre de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni.

Le ministre béninois a indiqué qu’au cours des échanges, il a été question d’explorer des opportunités de collaboration stratégique autour de plusieurs axes majeurs. Romuald Wadagni et ses hôtes ont abordé des sujets liés à l’amélioration de l’accès à Internet dans les zones mal couvertes, au renforcement de la connectivité pour une surveillance plus efficace des frontières et au développement de solutions numériques innovantes. L’e-éducation et l’e-santé, considérées comme des moteurs de transformation sociale, ont également été au cœur des discussions.

Fournisseur d’accès à Internet par satellite de nouvelle génération, Starlink est développé par SpaceX, l’entreprise fondée par l’homme d’affaires d’origine sud-africaine Elon Musk. Ce service repose sur une constellation de satellites placés en orbite terrestre basse, une approche innovante qui contraste avec l’orbite géostationnaire traditionnellement utilisée par les autres opérateurs.

En optant pour une orbite plus proche de la Terre, Starlink parvient à réduire considérablement la latence, la faisant passer d’environ 600 millisecondes à seulement 20 millisecondes. Ce système garantit ainsi une connexion plus rapide et plus réactive.