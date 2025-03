Le roi Charles III a lancé The King’s Music Room, une fonctionnalité exclusive d’Apple Music, où il partage une sélection personnelle de chansons qui ont marqué sa vie. Cette playlist, qui couvre dix décennies, met en avant des artistes de divers genres et origines, reflétant ainsi la richesse culturelle du Commonwealth. Ils sont plusieurs artistes africains qui y apparaissent.

Davido, Bob Marley, Beyoncé… Les artistes qui figurent dans la playlist du roi Charles III

Parmi les artistes sélectionnés figurent Davido, star de l’afrobeats nigérian, la regrettée icône sud-africaine Miriam Makeba et la Ghanéenne Papa Lumba, illustrant l’intérêt du roi pour la musique africaine. La playlist inclut également des crooners, des légendes du disco et des icônes du reggae, offrant ainsi un aperçu des goûts musicaux éclectiques du souverain.

Évoquant le pouvoir de la musique, le roi Charles III a souligné son rôle émotionnel et fédérateur : « La musique a toujours eu une grande importance pour moi. Je sais que c’est aussi le cas pour beaucoup d’autres. Mais elle a cette capacité remarquable de faire remonter des souvenirs heureux, de nous réconforter dans les moments de tristesse et de nous emmener dans des lieux lointains. Mais surtout, elle peut nous rassembler pour célébrer et nous apporter de la joie. »

Une sélection musicale chargée d’histoire et d’émotions

Organisée depuis son bureau au Palais de Buckingham, The King’s Music Room inclut également des anecdotes sur les rencontres personnelles du roi avec certains des artistes présents dans la playlist. Les auditeurs peuvent ainsi découvrir l’importance de la musique dans sa vie et son influence à travers le monde.

La playlist « The King’s Music Room » sur Apple Music :



Bob Marley & The Wailers – Could You Be Loved

Millie Small – My Boy Lollipop

Kylie Minogue – The Loco-Motion

Al Bowlly – I’m Just a Prisoner of Love

Grace Jones – La Vie en Rose

RAYE – Love Me Again

Papa Lumba – Mpempem Do Me

Davido – KANTE (feat. Fave)

Miriam Makeba – Click Song

Jools Holland & Ruby Turner – My Country Man

Anoushka Shankar – Indian Summer

Siti Nurhaliza – Anta Permana

Dame Kiri Te Kanawa – E Te Iwi E (Call to the People)

Michael Bublé – Haven’t Met You Yet

Arrow – Hot Hot Hot



Morceaux bonus hors Commonwealth :

Beyoncé – Crazy in Love (feat. Jay-Z)

Diana Ross – Upside Down