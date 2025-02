Tiesco Le Sultan a exprimé son désir de participer à la cérémonie de lancement du Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo (FEMUA) 2025. Dans une publication sur ses réseaux sociaux, l’artiste a précisé une demande officielle au commissaire général du festival, Asalfo, afin d’être inclus dans la liste des artistes invités. Ce dernier lui a laissé une réponse plaisante.

FEMUA 2025 : Tiesco Le Sultan confirmé pour la cérémonie de lancement

À peine 24 heures plus tard, Asalfo a répondu favorablement, confirmant que Tiesco Le Sultan se présenterait lors de la cérémonie de lancement prévue à l’ hôtel Ivoire. Dans son message, le leader du groupe Magic System a exprimé sa satisfaction de voir l’artiste prendre part à cet événement incontournable de la scène musicale ivoirienne.

Créé en 2008 par Asalfo, le FEMUA est aujourd’hui l’un des plus grands festivals de musiques urbaines en Afrique subsaharienne. Il se distingue non seulement par sa programmation artistique de haut niveau, mais aussi par son engagement social, culturel et économique, contribuant au développement des communautés locales à travers des initiatives diverses.

La 17e édition du FEMUA se tiendra du 15 au 20 avril 2025 à Abidjan, sous le thème « Civisme et Sécurité Routière », mettant ainsi en avant l’importance du respect des règles de circulation et de la responsabilité citoyenne.