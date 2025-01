Le gouvernement ivoirien va interdire la circulation des engins à deux et trois roues sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, une artère emblématique d’Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire. Cette décision, qui entrera en vigueur avant la fin du premier trimestre 2025, a été justifiée par des préoccupations liées à la sécurité routière et aux nombreuses infractions constatées.

L’interdiction des engins à 2 roues sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny se prépare

Le Directeur général du Transport terrestre et de la Circulation (DGTTC), Oumar Sako, a convoqué une rencontre le 14 janvier 2025 avec les acteurs du secteur de la livraison et de la messagerie. Objectif : expliquer les motivations de cette interdiction et recueillir des propositions pour aménager un nouveau plan de circulation.

Selon Oumar Sako, entre 2023 et 2024, les engins à deux et trois roues ont été impliqués dans 45 à 50 % des accidents recensés, avec 37 % de décès parmi les victimes. Le boulevard Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, particulièrement accidentogène, a enregistré 10 accidents en une seule nuit, celle du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025.

Abidjan : Des mesures strictes pour encadrer les conducteurs

Le DGTTC a également fustigé le comportement indiscipliné de nombreux coursiers et livreurs. Il a annoncé que la responsabilité des employeurs sera désormais engagée en cas d’accident impliquant leurs employés. « Il est inadmissible d’embaucher des conducteurs sans permis, sans casque, et qui ignorent le code de la route », a-t-il martelé.

Les acteurs du secteur de la livraison ont plaidé pour la construction de pistes cyclables, estimant qu’elles sont indispensables pour accompagner cette réforme. Ils ont salué l’initiative d’un cadre de dialogue régulier avec les autorités, espérant que leurs préoccupations seront prises en compte.

Avec un parc estimé à 400 000 engins à deux et trois roues dans le district d’Abidjan, cette mesure marque une étape importante pour améliorer la sécurité routière et fluidifier la circulation sur une des voies les plus fréquentées de la ville.