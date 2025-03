Au Togo, une mesure radicale a été prise pour lutter contre les grossesses en milieu scolaire. Quarante-trois élèves de la région de Plateaux Ouest ont été exclus de leurs établissements pour avoir mis enceintes leurs camarades. Cette décision, prise par le directeur régional de l’éducation, Mollah Alpha Kao, vise à dissuader la persistance de ce fléau et à favoriser une scolarisation sereine des jeunes filles.

Sanction disciplinaire exemplaire en mileiu scolaire au Togo

La direction régionale de l’éducation de Plateaux Ouest a pris une décision forte : exclure 43 élèves responsables de grossesses sur leurs camarades. L’objectif est clair : « dissuader la persistance du fléau de grossesses dans les établissements scolaires de la région éducative de Plateaux ouest et à favoriser une scolarisation de la jeune fille dans la sérénité ». Cette mesure concerne l’année scolaire 2024-2025. Les élèves pourront réintégrer leurs classes à la rentrée 2025-2026, à condition de prendre un engagement écrit, ainsi que leurs parents ou tuteurs.

Le directeur régional de l’éducation, Mollah Alpha Kao, a insisté sur « l’exécution sans complaire » de cette décision par les chefs d’établissement. Parmi les exclus, un élève de 6ᵉ et de nombreux candidats aux examens du BAC et du BEPC. Les élèves de terminale sont les plus nombreux, suivis de ceux de troisième. Cette situation met en lumière l’ampleur du problème et la nécessité d’agir.

Lire aussi : Le Togo annonce son intention d’adhérer à l’AES



Grossesse en milieu scolaire : un fléau persistant

Les chiffres du ministère togolais des Enseignements Primaire, Secondaire, technique et de l’artisanat sont alarmants. De 2020 à 2023, 8 631 cas de grossesses ont été enregistrés en milieu scolaire. « Parmi ces cas, deux mille vingt-cinq (2 025) ont été recensés au lycée, six mille quatre-vingts (6 080) au collège et cinq cent vingt-six (526) au primaire ». Face à cette situation, le Togo a promulgué la loi n°2022-020 du 2 décembre 2022, qui protège les élèves contre les violences sexuelles. Cette loi prévoit des peines sévères pour les auteurs de grossesses sur des élèves.

Mesures de prévention et sensibilisation

Au-delà des sanctions, des mesures de prévention et de sensibilisation sont essentielles. Il est crucial d’éduquer les jeunes sur les questions de sexualité et de responsabilité. Les établissements scolaires doivent mettre en place des programmes de sensibilisation et des espaces de dialogue pour permettre aux élèves de s’exprimer et de trouver des réponses à leurs questions. La collaboration avec les familles et les communautés est également indispensable pour créer un environnement protecteur pour les jeunes filles.

La lutte contre les grossesses en milieu scolaire est un défi majeur pour le Togo. Elle nécessite une approche globale et coordonnée, impliquant les autorités, les établissements scolaires, les familles et la société civile. L’objectif est de garantir à chaque jeune fille le droit à une éducation de qualité, dans un environnement sûr et respectueux.