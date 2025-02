À l’occasion du 20e anniversaire de la disparition du Président Gnassingbé Eyadéma, le président togolais Faure Essozimna Gnassingbé a rendu un vibrant hommage à deux figures éminentes de l’Afrique : Nicéphore Soglo, ancien président du Bénin, et Goukouni Oueddei, ancien président du Tchad. Ces deux leaders ont été distingués par le Togo pour leur contribution exceptionnelle à l’unité et à la paix sur le continent.

Togo : une distinction pour l’engagement panafricain

Nicéphore Soglo et Goukouni Oueddei ont été élevés à la dignité de Grand-Croix de l’Ordre du Mérite, la plus haute distinction du pays, en reconnaissance de leur engagement indéfectible envers l’unité africaine. Le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie coutumière, le Colonel Hodabalo Awate, a souligné l’importance de cet honneur lors d’une cérémonie empreinte de solennité à Kara.

Dans son allocution, le Colonel Awate a rappelé l’héritage politique et la vision de paix promus par le défunt président Eyadéma, affirmant : « Le Président Eyadéma était un défenseur infatigable de l’unité et de la solidarité africaine. Il croyait fermement que seule une Afrique politiquement et économiquement unie pouvait s’affirmer sur la scène internationale. »

La cérémonie s’inscrit dans un programme commémoratif plus large, marquant deux décennies depuis la disparition de cette figure marquante de l’histoire togolaise et africaine. Nicéphore Soglo et Goukouni Oueddei ont été honorés non seulement pour leurs réalisations politiques, mais aussi pour leur soutien continu aux idéaux de paix et d’intégration régionale, chers au Président Eyadéma.