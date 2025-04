Au Togo, les liens diplomatiques s’enchaînent avec l’Union africaine. Ainsi, connu en tant que pays diplomatique en matière de médiation face aux tensions au Sahel, le pays, à travers Faure Gnassingbé, jouera un grand rôle en tant que médiateur pour sortir la RDC et le Rwanda de leurs tensions. Une mission qui est loin d’être accomplie.

Togo, une médiation pour la consolidation du statut géopolitique au sein de l’UA

Le président du Togo, Faure Gnassingbé, est désormais le nouveau médiateur de l’Union africaine. Ce dernier a pour mission de mettre un terme aux tensions qui opposent la RDC et le Rwanda. Ainsi, le président du Togo est pressenti en tant que médiateur grâce à la demande de João Lourenço, président angolais et président en exercice de l’Union africaine.

En effet, ce dernier a mis fin à son règne en tant que médiateur de l’UA et a proposé la nomination du président togolais pour assurer ce rôle. Une proposition effectuée après avoir reçu une réponse favorable de la part de son homologue qui a confirmé par le biais du ministère des Affaires étrangères la disponibilité de Faure Gnassingbé à lutter pour la paix, la réconciliation et la stabilité entre la RDC et le Rwanda. Une mission diplomatique de grande valeur consolidant ainsi le statut géopolitique du Togo au sein de l’Union africaine.

Par ailleurs, Lomé est habitué à la lutte pour la paix dans sa région et a œuvré pour la réconciliation. Par exemple, le pays a œuvré pour la paix lors des tensions au Sahel, facilitant la sortie des pays de l’AES de la CEDEAO, indiquant Faure Gnassingbé comme un carrefour diplomatique, logistique et stratégique en Afrique de l’Ouest.

Toutefois, cette nouvelle mission de médiateur entre la RDC et le Rwanda pourrait être un défi de grande taille pour le Togo, en ce sens qu’il y aurait déjà une médiation extra-africaine, comme celle du Qatar.