Le Togo occupe désormais une place importante sur la liste des champions de la cybersécurité en Afrique. Une place gagnée grâce à son score atteignant 88,8 sur 100 à l’issue de l’année 2024. Un score en hausse de 55,61 points par rapport à celui de l’année 2020, qui s’élevait à 33,19 points.

Togo, une avancée marquante en cybersécurité

Le Togo s’est lancé dans une avancée technologique pour protéger les données issues de la numérisation. Une avancée qui lui a permis de se hisser parmi les champions de la cybersécurité.Ainsi, par définition, la cybersécurité regroupe l’ensemble des moyens permettant d’assurer la protection et l’intégrité des données, sensibles ou non, au sein d’une infrastructure numérique. Elle a pour rôle de protéger les ressources contre le piratage et les cyberattaques, c’est-à-dire les menaces provenant d’Internet ou survenant via Internet.

A lire aussi : Togo : l’OTR atteint 98 % de son objectif

En effet, pour l’exercice de l’année 2024, le pays a intégré la deuxième classe la plus performante dans le classement mondial du Global Cybersecurity Index de l’Union internationale des télécommunications. Une intégration issue d’un travail de longue haleine.

Par ailleurs, le pays a planifié une stratégie pour 2024-2028, élaborée par l’Agence togolaise de cybersécurité, qui pourrait lui permettre d’atteindre un rang encore plus élevé.

Ce plan consiste à protéger les systèmes d’information critiques,Renforcer le système de réponse aux incidents informatiques ,Mettre en place des mécanismes juridiques contre les auteurs de cybercrimes,

Toutefois, un centre de cybersécurité pourrait aider le Togo à atteindre son objectif. Ce centre pourrait être construit par l’entreprise russe Positive Technologies.