Le Togo prévoit de distribuer gratuitement plus de 530 000 moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (MID) à sa population en 2025. Cette initiative, annoncée dans le budget citoyen 2025 du ministère de l’Économie et des Finances, vise à renforcer la prévention contre le paludisme. Bien que légèrement inférieure aux 548 304 MID distribuées en 2024, cette campagne nationale témoigne de l’engagement continu du pays dans sa stratégie de lutte contre cette maladie persistante.

Répartition stratégique des moustiquaires sur le territoire

La distribution des moustiquaires ciblera spécifiquement certaines régions du Togo, selon les prévisions budgétaires. La région des Plateaux recevra la plus grande part avec 151 087 unités, soulignant une attention particulière pour cette zone. Les régions des Savanes et de la Kara bénéficieront respectivement de 104 690 et 89 566 moustiquaires. Les régions Maritime, Centrale et le Grand Lomé se verront attribuer 87 135, 70 389 et 27 875 MID.

L’acquisition de ces moustiquaires se fera grâce au soutien de l’État togolais et de ses partenaires techniques et financiers. Une campagne nationale sera organisée pour assurer une distribution équitable et efficace, bien que la date précise reste à déterminer. Cette opération s’inscrit directement dans la stratégie nationale de lutte contre le paludisme, une maladie qui continue de représenter un défi majeur pour la santé publique au Togo, malgré des progrès notables.

Des résultats encourageants confortent la stratégie

Les efforts de prévention entrepris par le Togo semblent porter leurs fruits, comme en témoignent les données récentes. Le rapport mondial sur le paludisme de 2019 souligne une diminution significative de l’incidence de la maladie de plus de 25 % entre 2015 et 2018. Parallèlement, la mortalité liée au paludisme a reculé de 8 % sur la même période. De manière plus spécifique, la mortalité due au paludisme est passée de 0,3 ‰ en 2011 à 0,12 ‰ en 2018.

Ces résultats positifs encouragent les autorités sanitaires togolaises à poursuivre leurs efforts avec détermination. La distribution massive de moustiquaires en 2025 constitue une action clé pour consolider ces acquis. En misant sur la prévention, le Togo espère réduire davantage l’impact du paludisme sur sa population et améliorer les indicateurs de santé publique de manière durable. Cette approche proactive démontre un engagement fort envers le bien-être de la communauté.