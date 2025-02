La cérémonie des Trace Awards 2025, qui se déroulait mercredi soir à Zanzibar, en Tanzanie, a été marquée par un imprévu spectaculaire. Alors que la soirée battait son plein en bord de mer, une montée soudaine des eaux a contraint les organisateurs à interrompre l’événement pour des raisons de sécurité.

Chaos aux Trace Awards 2025 : une montée des eaux stoppe l’événement en Tanzanie

Selon plusieurs témoins présents sur place, la marée montante a représenté un danger potentiel pour le public et les artistes. Face à ce risque, les organisateurs ont pris la décision de suspendre la cérémonie, afin d’éviter tout incident. Cette interruption inattendue a profondément bouleversé le programme, empêchant certains artistes de recevoir leur trophée en direct et d’assurer leurs performances prévues. Didi B, qui remporte le prix du Meilleur artiste Hip-Hop, et Himra, sacrée Meilleure révélation de l’année, font partie des lauréats dont les distinctions n’ont pas pu être officiellement annoncées sur scène.

Malgré cet événement perturbé, les récompenses ont bien été attribuées, et les fans attendent désormais de savoir si une nouvelle célébration sera organisée pour honorer les gagnants comme il se doit.