Mercredi soir, Didi B a de nouveau confirmé qu’il est le roi du rap game ivoirien. L’artiste a remporté le trophée du meilleur artiste africain de hip-hop à Zanzibar (Tanzanie), lors des prestigieux Trace Awards. De loin, son rival Himra, a réagi.

Selon les organisateurs des Trace Awards, “Didi B s’est illustré par son flow percutant et son talent incontestable”. Un commentaire d’autant plus significatif que l’Ivoirien était en compétition avec des poids lourds du rap africain, notamment Sarkodie (Ghana), Suspect 95 (Côte d’Ivoire), Odumodublvck (Nigeria), Young Lunya (Tanzanie) ainsi que Nasty C et Maglera Doe Boy (Afrique du Sud). Pour rappel, les vainqueurs des Trace Awards sont désignés par les votes du public en ligne, preuve de la forte popularité de Didi B.

Un sacre qui fait réagir ses rivaux

Si cette distinction a ravi ses fans, elle a également suscité une réaction de son concurrent Himra. Dans un teaser du clip vidéo de son titre « Daddy », publié sur Snapchat, Himra a adressé un message provocateur à ses adversaires du Rap Game. Il apparaît entouré de deux chiens de garde, portant chacun un collier gravé des noms Didi B et Sindika, une mise en scène qui n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux…