Ce 6 février 2025, Bob Marley, l’icône du reggae, aurait célébré ses 80 ans. Et si le légendaire chanteur jamaïcain nous a quittés en 1981 à l’âge de 36 ans, son héritage musical est plus vivant que jamais grâce à ses enfants et petits-enfants, qui perpétuent son art à travers le monde. Il s’agit de : Ziggy, Stephen, Julian, Ky-Mani, Damian, Jo Mersa, Yohan, Skip, Zion et YG.

Bob Marley aurait eu 80 ans : ses fils lui rendent hommage avec une tournée mondiale

L’hommage commence comme en 1980, lors de la mythique tournée Uprising, qui a scellé à jamais le statut de légende de Bob Marley. Les premières notes de « Natural Mystic » résonnent, envoûtantes, portées par une basse puissante et immersive. Dans une ambiance hypnotique, cinq des fils Marley apparaissent successivement sur scène, avant d’interpréter tour à tour un passage de ce classique intemporel.

Pour célébrer cet anniversaire symbolique (80 ans), la fratrie a décidé de se réunir sous le nom de « Marley Brothers » pour une série de concerts en hommage à leur père. Baptisée « Legacy Tour », cette tournée a débuté en Amérique du Nord fin 2024 et se poursuivra tout au long de l’année 2025.

Bien que cet événement soit inédit dans sa forme, ce n’est pas la première fois que les fils de Bob Marley honorent son héritage sur scène. En 2005, pour les 60 ans du chanteur, ils avaient déjà organisé une célébration grandiose en Éthiopie, terre sacrée du mouvement rasta. Devant plus de 200 000 spectateurs, ils avaient enflammé la place Meskal d’Addis-Abeba, rendant un hommage vibrant à leur père disparu.